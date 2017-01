Wilders: Dit wordt het jaar van de revolutie

Alle sprekers stonden vanmorgen stil bij de rol van de islam in Europa. Zo haalde Wilders de Nederlandse hoogleraar Ruud Koopmans aan: die stelde onlangs in het AD dat 10 tot 20 procent van alle moslims bereid is geweld te accepteren om de islam te verdedigen. Wilders: ,,Als we niks doen, houden wij op te bestaan. De angst regeert: normale mensen durven niet te zeggen wat ze denken, vrouwen zijn bang hun blonde haren te tonen. Dit moet worden gestopt. Genoeg is genoeg.''



Terwijl binnen in de Rhein-Mosel-Halle aandachtig naar de kopstukken werd geluisterd, protesteerden buiten honderden demonstranten tegen de koers van de anti-EU-partijen. Sommige omwonenden hebben zelfs spandoeken uit hun raam gehangen met teksten als 'Europa is bunt, nicht braun' en 'Hate racism'. Ook de avond voor het congres waren al honderden demonstranten op de been. Tot ongeregeldheden kwam het toen niet.



De organisatie weigerde in eerste instantie enkele Duitse journalisten toegang tot het congres. Ze waren uiteindelijk toch welkom, maar het congres begon wel met een flinke sneer in hun richting: de Duitse AfP-politicus Markus Pretzell, begon zijn rede met een ironische grap over journalist Justus Bender, die zijn partij kritisch volgt namens de Frankfurter Algemene Zeitung. Het publiek joelde daarop luid.