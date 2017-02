Wilders tweet weer bewerkte foto van Pechtold

De foto, geplaatst zonder tekst, is afkomstig van de site Upcoming.nl. Die zette een paar dagen geleden een rijtje foto's online met daarbij een aantal bewerkte foto's van mannelijke lijsttrekkers als vrouw. Dit onder het mom van 'welke lijsttrekker zou als vrouw de meeste stemmen trekken'.



Alexander Pechtold heeft nog niet gereageerd op de tweet. Dat deed hij gisteren wel, toen Wilders ook al een bewerkte foto van hem plaatste. Op die foto was een pro-sharia-demonstratie in Londen te zien. Over het hoofd van een van de demonstranten was het gezicht van Pechtold geplakt.



De leider van D66 noemde die tweet 'ophitsend'. ,,Vaak kan ik wel lachen om mensen die creatief zijn met plaatjes op internet, maar deze keer niet.'' Wilders reageerde daar weer op met een tweet waarin hij Pechtold een 'dramaqueen' noemt.