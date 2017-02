Wilders weigert debat: 'Behalve als ik die megamoskee mag sluiten'

PVV-leider Geert Wilders weigert deel te nemen aan het eerste, Nationale Islamdebat in de grootste moskee van Nederland op vrijdag 10 maart in Rotterdam. ,,No way. Behalve als ik die megamoskee definitief mag sluiten. En daarna de rest'', reageerde hij via zijn Twitteraccount op de uitnodiging voor de bijeenkomst in de Essalam-moskee.

Zijn partij was ,,van harte'' uitgenodigd voor het debat over de rol en de plaats van 900.000 moslims in Nederland. Volgens organisator Marianne Vorthoren moet het debat juist worden gevoerd ,,met degenen met wie je het fundamenteel oneens bent''.

Daarnaast is Geert Wilders niet van plan in te gaan op een uitnodiging van omroep BNR voor een gesprek. Na de weigering van Wilders om mee te doen aan het verkiezingsdebat in Carré op 5 maart nodigde hoofdredacteur Sjors Fröhlich van BNR de PVV-leider uit voor een gesprek. Volgens Wilders ligt de uitnodiging echter al in de prullenbak.

,,Ik nodig je uit voor een gesprek hierover. Gewoon, een kop koffie, om te bespreken hoe wij (journalisten en Geert Wilders) op een goede manier met elkaar kunnen omgaan. Met of zonder microfoon, wat jij wilt'', schrijft Fröhlich aan de PVV-leider. ,,Kiezers willen weten waar jij voor staat, wat je concrete voorstellen zijn. Ik hoop van je te horen. Any time, any place.''

BNR is met RTL Nieuws een van de organisatoren van het verkiezingsdebat in Carré. De PVV-leider zei zondag niet te komen, omdat RTL Nieuws een interview had gepubliceerd met zijn broer Paul Wilders.

Onbereikbaar

Wilders liet eerder weten dat de media hem en de PVV zouden willen beschadigen, maar Fröhlich ontkent dat. ,,Dat is niet waar. Je hebt zeker een punt dat wij de PVV en jou anders benaderen en behandelen dan andere politieke partijen. Maar Geert, dat is omdat jij en de PVV totaal onbereikbaar zijn en nooit iets laten horen op verzoeken om te reageren of zaken eens uit te leggen'', schrijft de hoofdredacteur. ,,Graag zou ik het anders aanpakken en jou vragen wat je ergens van vindt. Die mogelijkheid bied je niet.''