Wilders wil vier keer per jaar een bindend referendum

De PVV wil een bindend referendum naar Zwitsers model, laat de partijleider Wilders aan de NOS weten. Volgens hem is dat goed voor de democratie. Eerder werd al bekend dat het bindend referendum een van de speerpunten is in het verkiezingsprogramma van de PVV. De partij komt nu met de invulling hiervan.



Nieuwe wet

Een referendum kan in Nederland alleen worden afgedwongen over een nieuwe wet die het kabinet indient bij de Tweede Kamer. Voorwaarde is dat voldoende burgers hun handtekening zetten. Het kabinet beslist op basis van de uitslag van het referendum of zij het wetsvoorstel intrekt of niet. De eerste keer dat van dit recht gebruik werd gemaakt, was dit voorjaar. Toen lag er een wetsvoorstel voor om het associatieverdrag met Oekraïne goed te keuren.



Wilders in een eerder interview met het AD: ,,Wij willen weer de baas worden over ons eigen land, ons eigen geld, onze eigen grenzen en ons eigen immigratiebeleid. Als ik premier word, dan komt er ook hier in Nederland een referendum over het verlaten van de Europese Unie. Laat het Nederlandse volk spreken.''



Brexit

Of die strategie werkt, zal volgend jaar op 15 maart blijken. Dan zijn er weer parlementsverkiezingen in Nederland. In Engeland werkte de strategie bij David Cameron twee jaar geleden. Hij won de verkiezingen met de belofte een volksraadpleging over een Brexit uit te schrijven. Inmiddels heeft hij daar spijt van.