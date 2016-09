Willem Holleeder opnieuw voor de rechter

'Politie registreert niet alle geweld in openbaar vervoer'

8:02 De politie laat steken vallen bij de registratie van geweldsincidenten in het openbaar vervoer. Deze incidenten moeten geregistreerd worden met een specifieke code, maar in ongeveer een op de vijf gevallen gebeurt dat niet, blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. Mede hierdoor ontstaan grote verschillen in de aantallen geweldsincidenten in de politieregistratie en die in de registratiesystemen van de ov-bedrijven.