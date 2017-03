Wilma zoekt man die haar leven redde na val in ijskoud kanaal

Tijdens het uitlaten van haar honden langs het kanaal bij Beek en Donk viel plotseling één van de dieren in het water. Toen Wilma de viervoeter wilde redden, belandde ze zelf in het ijskoude kanaal. Een kwartier lang lag ze in het water en ging zelfs een paar keer kopje onder met onderkoeling tot gevolg.



Een oudere man op een racefiets kwam voorbij toen Wilma al in het water lag. Hij belde de hulpdiensten. ,,Dat had geen vijf minuten later moeten gebeuren, want dan was ik mijn vrouw kwijtgeraakt, denk ik. Deze man heeft het leven van Wilma gered”, vertelde haar man aan Omroep Brabant. Wilma zelf werd per ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis, maar maakt het inmiddels weer goed.