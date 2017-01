Winterkou verlaat voorlopig het land

Volgens Ben Lankamp van Weerplaza krijgen we te maken met een behoorlijke omslag. ,,We hebben natuurlijk een koude tijd achter de rug, zeker een graad onder normaal. Nu gaan we daar afscheid van nemen en dat begint morgen al met een graad of zeven.''



De omslag is het gevolg van een andere windrichting. ,,We kregen tot nu toe lucht vanuit het continent, daar is het koud. Nu draait de wind en krijgen we oceaanlucht. Daarmee komt ook ouderwets Hollands winterweer. Een graad of zeven tot tien dus en in de loop van volgende week steeds vaker de zon.



Normaal gesproken is het rond deze tijd van het jaar ongeveer vijf tot zeven graden overdag en in de nacht rond het vriespunt. ,,Als we straks ruim boven de nul uitkomen in de nacht, dan kunnen we echt spreken van zacht weer.''