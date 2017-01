Winterse woensdag begint met uitsneeuwende mist

In de Randstad, het zuidwesten en in het midden van het land is het plaatselijk wit. Er is sprake van een bijzondere soort sneeuwval: zogeheten uitsneeuwende mist.



Uitsneeuwende mist ontstaat wanneer mistdruppels in een dik mistveld bevriezen en veranderen in sneeuwvlokken. Hoe langer een mistlaag blijft hangen en hoe kouder het is, des te groter de kans dat de mistdruppels veranderen in sneeuwvlokken.



De rest van de week blijft het rustig en vrijwel droog winterweer. In het zuidoosten blijft het een aantal dagen koud, in het noordwesten lopen de temperaturen iets op.



In het noorden en noordoosten van het land kan het vanmiddag plaatselijk glad worden door lichte neerslag die bevriest op een bevroren ondergrond.