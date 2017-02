Wisselvallig weer met krachtige windstoten op komst

Weer minder werklozen in Nederland, jongeren vaker aan het werk

8:15 De werkloosheid in Nederland is in de eerste maand van dit jaar verder gedaald tot 480.000. Dit is 5,3 procent van de beroepsbevolking, maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vandaag bekend. De jeugdwerkloosheid in Nederland is voor het eerst sinds augustus 2011 beneden de 10 procent uitgekomen