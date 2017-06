Wisselvallige week voor de boeg

Morgen wordt het 18 tot plaatselijk 24 graden. Dinsdag wordt het in het noorden 23 graden, in het zuiden kan het 27 graden worden. Tegelijkertijd neemt de kans op een aantal regen- en onweersbuien toe.

Woensdag wordt de warmte verdreven, al kan het plaatselijk nog wel zomers warm worden. Ook danvallen er een flink aantal buien, mogelijk met onweer.

Donderdag en vrijdag hebben we nog altijd met hetzelfde lagedrukgebied te maken dat op dinsdag en woensdag voor de vele buien in onze omgeving zorgt. Het is een paar graden koeler, maar de buien blijven aanwezig. Ook het weekend verloopt waarschijnlijk wisselvallig, maar minder nat dan de dagen ervoor.

Regentekort

Het heeft de afgelopen tijd maar weinig geregend, waardoor het neerslagtekort in Nederland enorm is. Weerman Wilfred Janssen: ,,Rond deze tijd van het jaar hoort er een neerslagtekort van ongeveer 30 tot 50 millimeter te zijn. Momenteel is het tekort in de droogste gebieden (westen en zuiden) 180 tot 200 millimeter!”

Door deze droogte moeten akkers dagelijks flink worden beregend en zijn enkele waterschappen veendijken gaan besproeien om uitdroging te voorkomen. ,,In België is de droogte een nog groter probleem. Daar geldt in sommige regio's een beregeningsverbod en wordt mensen ten zeerste afgeraden om tuinen met kraanwater te besproeien.”

De droogte wordt de komende week weliswaar iets minder. Janssen: ,,Regionaal kan ook best veel neerslag vallen (enkele tientallen millimeters), maar het neerslagtekort komt met deze neerslag nog niet in de buurt van het normale neerslagtekort voor deze tijd van het jaar. Nu behoort dit jaar tot één van de droogste jaren tot nu toe, maar zal na komende week natter zijn dan de 5 procent droogste jaren sinds het begin van de metingen in 1901.”

Widget door Weerplaza