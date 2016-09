WOII-verzamelaars hangt voorwaardelijke celstraf boven het hoofd

Tegen de 57-jarige man uit Enschede is een gevangenisstraf van twaalf maanden voorwaardelijk geëist en 240 uur werkstraf. De 56-jarige man uit Rossum hoorde een gevangenisstraf van zes maanden voorwaardelijk en 120 uur werkstraf tegen zich eisen.



Een anonieme brief die bij de politie werd bezorgd, vormde begin 2013 de aanleiding voor de politie om een onderzoek in te stellen. Daaruit bleek dat de mannen regelmatig tripjes ondernamen naar Duitsland om daar wapens, munitie en menselijke resten mee te nemen.



De mannen bleken reisjes te maken naar het Sperrgebiet in Halbe, in de Duitse deelstaat Brandenburg. In 1945 vond hier de slag om Halbe plaats, waarbij meer dan veertigduizend soldaten sneuvelden. Bij de brief zaten ook foto's.



Twaalf jaar

Bij het bepalen van de strafmaat heeft de officier van justitie rekening gehouden met de grote hoeveelheid springstof, wapens en munitie en het feit dat de mannen al twaalf jaar verzamelden.



Aan het voorwaardelijke deel van de straf wil het OM de voorwaarde koppelen dat er twee keer per jaar onaangekondigd een controle in de woning en schuren van de mannen kan plaatsvinden, zodat zij geen nieuwe verzameling kunnen opbouwen.