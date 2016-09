Woningverkoop blijft sterk stijgen

De sterkste stijging werd met ruim 38 procent gemeten in Drenthe, in Noord-Holland was de groei met 16 procent het meest beperkt. De woningverkoop trok in augustus met ruim 1 procent aan ten opzichte van juli. Op maandbasis was de groei het sterkst in Zuid-Holland (8 procent). In Zeeland slonken de verkopen met bijna 11 procent.



In augustus werden een vijfde meer hypotheken geregistreerd dan een jaar eerder. Vergeleken met juli was echter sprake van een daling met bijna 3 procent. Verder vonden er 151 executieveilingen plaats. Dat waren er twee minder dan in augustus 2015.