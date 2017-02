Zaak-Paay: 'Wie filmpje doorstuurt, is schuldig'

Herinnert u zich Stefan Postma nog? Tien jaar geleden kwam een filmpje online, waarin de keeper met een seksspeeltje in de weer was. Een wraakactie van zijn ex. Miljoenen zagen het filmpje, in stadions werd hij uitgelachen. Zijn carrière doofde uit. ,,Mijn loopbaan had er anders uitgezien zonder dat filmpje'', zei hij jaren later. Wraakporno is geen nieuw fenomeen - maar zelden stond het onderwerp zo in de belangstelling als na het uitlekken van de seksvideo met Patricia Paay. ,,We zijn blij met de discussie die nu ontstaat'', zegt Maaike Pekelharing van het Expertisecentrum Online Kindermisbruik. ,,Vaak hoor je: had ze zich maar niet moeten laten filmen. Door haar tv-optreden wordt Paay nu gezien als slachtoffer. Iedereen ziet dat ze er onder lijdt. En dat de verspreiders de schuldigen zijn.''

Via de app

Want wat de zaak-Paay óók duidelijk maakt, is dat veel Nederlanders er geen kwaad in zagen de beelden te verspreiden. Pekelharing: ,,Ik krijg ze óók via de app doorgestuurd. Half Nederland heeft dit filmpje gezien. En daar zijn we allemaal schuldig aan.''



Maar de affaire gaat nóg iets blootleggen, stellen deskundigen: het achterhalen van de dader is in deze zaken een groot probleem. Dat bleek eerder al in de zaak van Chantal (22) uit Werkendam. Twee jaar geleden zetten onbekenden een filmpje op Facebook waarop ze haar vriendje bevredigde. ,,Eerst zei Facebook dat er geen gegevens meer van waren'', zegt haar advocaat Thomas van Vugt. ,,Toen we via de rechter een onderzoek afdwongen, bleek er toch een IP-adres te zijn. Dat leidde naar het ROC in Breda. En die weigerde vervolgens mee te werken aan het onderzoek.'' Nu pas is een cyberteam van het OM op de zaak gezet. ,,Maar we zijn bijna twee jaar verder. Het is de vraag of de dader nog te achterhalen is.''



En mocht dat in de zaak van Paay al lukken, zegt Van Vugt, dan hoeft ze niet te rekenen op een riante schadevergoeding. ,,Smartengeld wordt in Nederland zelden meer dan 20.000 euro.''