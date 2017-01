Zaankanter van het jaar-verkiezing gestaakt vanwege ‘relstemmen’

Behalve Ilgun was ook het Zaanse raadslid Juliëtte Rot genomineerd. Zij lag deze zomer openlijk in de clinch met de vlogger die op zijn YouTubekanaal video’s plaatste waarin hij de Zaanse wijk Poelenburg terroriseerde. ,,We hebben op de redactie lang gediscussieerd of Ilgun op de lijst thuishoorde, maar hij heeft door zijn vlogs wel iets in gang gezet. Of er actieplannen in Poelenburg zijn gekomen ondanks of dankzij zijn vlogs, dat oordeel lieten we graag aan de kiezer over”, aldus adjunct hoofdredacteur Gerben van het Hek.