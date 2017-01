Zanger Stef leert je 'de snik' op het mbo

Hoe haal je adem, wanneer laat je die welbekende snik horen? Volkszanger Stef Ekkel gaat studenten leren hoe ze smartlappen moeten zingen. De School van het Nederlandse lied gaat in augustus open, vandaag is de open dag.

Twintig jaar zit Stef Ekkel nu in het vak. Dankzij een gestage stroom hits en hitjes (onder andere Liever te dik in de kist) en een redelijke dosis geluk behoort hij nu tot de iconen van de vaderlandse liedjeskunst. De kersverse gastdocent aan de School van het Nederlandse lied - de nieuwe, driejarige opleiding aan het ROC Rijn IJssel in Arnhem - is blij met een toelatingsexamen voor zijn métier, want het kan geen kwaad het kaf direct van het koren te scheiden, vindt hij. Wannabe-volkszangers zijn er immers al genoeg in de wereld.

,,Van die mensen die ergens een talentenjacht winnen en dan denken dat ze artiest zijn. Maar daar komt veel meer bij kijken. Je moet talent hebben en keihard willen werken."

Is dat niet een beetje raar, zo'n opleiding?

,,Het idee is helemaal niet vreemd. Het helpt mee om te laten zien dat er heel veel komt kijken bij het vak van volkszanger. Je krijgt te maken met rechtenbureaus, de Belastingdienst, promotie, besprekingen. En je moet je website bijhouden, mail beantwoorden, de boekhouding doen. Mensen denken dat je even een halfuurtje op dat podium staat en dat je verder niets doet. Maar ik werk zo'n 40 uur thuis en daar komen dan de optredens nog eens bij. Ik maak werkweken van 80 uur en ga naar bed als een ander opstaat. Máár: na zo'n opleiding ben je nog niet zomaar artiest."

O nee?

,,Succes kun je niet afdwingen. Het hangt heel erg af van de liedjes die je uitbrengt. Je moet jezelf steeds opnieuw bewijzen. Als je een jaar weinig uitbrengt, of minder succesvolle liedjes, dan zijn ze je in no time vergeten. De vijver is ontzettend groot. En het moet je ook gegund worden."

Welke eigenschappen moet een goede volkszanger hebben?

,,Plezier hebben in het zingen is het allerbelangrijkste. En je moet er niet te licht over denken. Niet te veel verwachten ook, want het komt op je pad of niet. En zorg ervoor dat je er goed uitziet. Ook al heb je nog zo'n gouden stem, als je er niet goed uitziet, kom je geen stap verder. Dus dan maar een keer niet stappen als je vroeg op pad moet. En investeer in de goede dingen. Neem niet de goedkoopste studio. Probeer je eigen liedjes te maken en je daarmee te onderscheiden. Er zijn al zoveel 13-in-een-dozijn-artiesten."

Wat is het geheim van een goed liedje?

,,Echte volkszangliedjes hebben een kop en een staart. En meestal een slechte afloop."

O ja, is de snik belangrijk?

,,In de volksmuziek wel. Als het maar het soort verdriet is dat mensen herkennen: verlies van een kind, een gebroken liefde, de dood. Van die dingen die iedereen weleens van dichtbij meemaakt. Voor feestliedjes geldt dat natuurlijk niet. Die moeten een leuke kreet hebben."

Moet je het zelf hebben meegemaakt om het overtuigend neer te kunnen zetten?