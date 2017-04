'Ze denken dat ik een terrorist ben'

De bakken met rozen zijn in rap tempo leeg op de Albert Cuypmarkt. Toch zijn er ook voorbijgangers die geen bloem willen aannemen of met een boogje om de groep heen lopen. Frida, een oudere dame die met haar man over de man slentert, haalt haar neus op. ,,Ze zullen die rozen wel gejat hebben. Hypocriet, dat zijn ze.” Een marktkoopman, die niet met zijn naam in de krant wil, verwijst nog eens fijntjes naar de terroristische aanslagen in Europa. De schuld van moslims, stelt hij. ,,Het geloof is gevaarlijk. Mensen maken elkaar ervoor af. Niet dan?” Hij kijkt om zich heen. ,,Ik ben ook veel alerter dan vroeger. Deze markt is druk,er kan zomaar een aanslag plaatsvinden. Of bij de Arena. Het is wachten tot het fout gaat, en er tien ton dynamiet onder het viaduct wordt gelegd.”



Hij begint een monoloog over de moslimvrouwen, een paar meter verderop, die ‘met dat sjaaltje om hun hoofd’ onderdrukt worden. ,,Ze denken dat ze vrij zijn, maar dat is niet zo." Suheda Yilmaz (25), masterstudente ondernemingsrecht uit Utrecht, onverstoorbaar: ,,Ik krijg die opmerking vaker. Nee, ik word niet onderdrukt. Ik kleed me zoals ik dat wil, het hoort bij mijn religie en ik voel me er fijn bij.”