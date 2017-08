Zeer grote brand bij recyclebedrijf in Son

Met dit monster krijgen we binnenkort te maken

29 augustus De Aziatische hoornaar rukt op naar Nederland. Deze monsterwesp is bijna twee keer zo groot als een normale wesp, kan vervelend steken en is berucht om zijn moordlustige gedrag: hij is gek op honingbijen. Een massaslachting onder honingbijen kan de voedselproductie voor de mens in gevaar brengen.