Zeldzaam: vrouw die minister wil zijn

Het is dé lijfspreuk uit Pippi Langkous: ,,Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan.'' Maar zo onverschrokken zijn maar weinig vrouwen, weet oud-PvdA-leider Wouter Bos. ,,Al is dat geen politiek fenomeen. Vrouwen zijn zich over het algemeen meer bewust van andere verantwoordelijkheden in het leven. Mannen bluffen zich over het algemeen wat makkelijker door carrièredilemma's heen."

Bos bemoeide zich als politiek leider van de PvdA met de kabinetsformatie van het vierde kabinet-Balkenende. ,,Onze bewindsliedenploeg telde evenveel vrouwelijke als mannelijke ministers: drie om drie", klinkt het trots. ,,Het resultaat van jarenlang lijstjes bijhouden." Maar denk niet dat Bos er één bedankje voor heeft gehad uit zijn partij. ,,Het werd als gewoon ervaren.''

Hoewel het aandeel vrouwen in het huidige kabinet, vijf van de dertien ministers, historisch hoog is, is het Jesse Klaver die de steen in de vijver gooit. Een volgend kabinet moet voor de helft uit vrouwen bestaan, eist hij. ,,Haalbaar als er een wil is", oordeelt Thom de Graaf. De voormalig fractievoorzitter en partijchef van D66 moest in 1998 en 2003 op zoek naar geschikte bewindsvrouwen. Dat viel tegen. ,,We hadden in het tweede kabinet-Balkenende twee mannelijke ministers en één vrouwelijke staatssecretaris. Dat geeft al aan dat we geen vrouwen konden vinden die minister wilden worden."

Jack de Vries heeft heel andere ervaringen. De voormalig CDA-spindoctor en rechterhand van Jan-Peter Balkenende herinnert zich de zoektocht als volgt: ,,Uiteraard hadden we ook de wens vrouwen op zichtbare posities te krijgen", legt De Vries uit. En dat lukte vrijwel altijd. ,,Natuurlijk hadden ze vragen over de beoogde portefeuille, wilden ze het overleggen met het thuisfront, maar dat doen mannen ook."

Typisch CDA en dus extra uitdagend: elke geloofsrichting moest zich kunnen herkennen: ,,Dan zei ik: 'Jan-Peter, we hebben nog een katholieke vrouw nodig!' En dan bleek er altijd wel een geschikte te zijn die ook 'ja' zei."

Dat was in 2010 wel anders. De onbekende verpleeghuisarts Marlies Veldhuijzen van Zanten werd tot ieders verrassing door Maxime Verhagen gestrikt als staatssecretaris van Volksgezondheid in het door de PVV gedoogde kabinet Rutte-I. Tekenend voor die moeizame zoektocht: pas in het weekend voor haar benoeming werd ze lid van het CDA.

Klaver stelt dat hij voor de formatie al een lijstje heeft klaarliggen - namen noemt hij niet. ,,Maar ik ken ze heel goed en weet dat ze 'ja' zullen zeggen." Op zijn eigen kieslijst is het echter ook niet gelukt om die voor de helft uit vrouwen te laten bestaan, iets wat de PvdA wél al jaren doet. ,,Dat had inderdaad beter gekund", geeft de GroenLinks-leider toe.

Met het idee achter Klavers doelstelling is niets mis, meent oud-ChristenUnie-leider André Rouvoet. ,,Ik zag bij het debat al die mannen in pak. Dat kán toch eigenlijk niet?" Maar een percentage noemt de oud-minister 'gekunsteld'. ,,Net zo goed als het nu gekunsteld is dat alle nummers twee vrouw zijn."

Rouvoet regelde voor zijn partij de selectie voor het kabinet-Balkenende-IV. De voordracht van minimaal één vrouw vond hij 'een erezaak'. Het werd Tineke Huizinga-Heringa, als staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat. ,,Zij had als Kamerlid op een aantal dossiers een reputatie opgebouwd en wist hoe het er in Den Haag aan toe ging." Huizinga zei meteen 'ja', herinnert Rouvoet zich. ,,Hoewel het niet de portefeuille van haar eerste keus was."