Zelfdoding door pesten: Wat gebeurt er met de pesters?

Oprakelen

Informatie zou bij scholen, politie, justitie en gemeente voorhanden moeten zijn. Ook kunnen nabestaanden opheldering geven: sommigen blijken graag te praten. Anderen niet. Of enkel via een woordvoerder. De ouders van Tim Ribberink laten het verhaal aan pastor Marinus van den Berg. ,,Elke keer als zoiets weer gebeurt, zoals in Heerlen, bloedt de wond bij hen weer.'' De getroffen scholen blijken echter niet of nauwelijks mee te willen werken. Ze geven geen antwoord, of doen dat pas na herhaaldelijk aandringen deels. Volgens directies niet door een gebrek aan openheid, maar omdat ze de nabestaanden niet willen kwetsen.



,,Oprakelen van details van deze tragische gebeurtenis helpt de ouders niet in hun verwerking en ons als school ook niet'', zo schrijft woordvoerder Trijnie van Wijk van Fleurs school, het AOC Terra in Meppel. Of: ,,Om redenen van piëteit en privacy kunnen we geen informatie geven. Dat was in 2012 de afspraak tussen de ouders en de directeur.'' (Rector Marcel Kuit van Livia's school, het Stanislas College in Pijnacker.)