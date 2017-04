Zelfs lampionnenoptocht bedreigd door regelzucht

Jaarlijks worden er circa 90.000 evenementen georganiseerd in Nederland. Hoewel de overgrote meerderheid klein en lokaal van aard is, zijn de regels opgesteld met de 4.000 grote events als Pinkpop, de Nijmeegse Vierdaagse of de Libelle Zomerweek in gedachten.



Organisatoren van kleine evenementen voelen zich daardoor ernstig gedwarsboomd. ,,Veel regels kunnen best eenvoudiger of een tandje minder'', zegt Jan ten Hoopen, collegevoorzitter van Actal. ,,De overheid lijkt niet te beseffen dat de meeste evenementen door lokale vrijwilligers worden georganiseerd. Zij verdrinken in de procedures.''