Zes jaar celstraf voor veroorzaker dodelijk ongeluk Zeeland

De man heeft op 23 juli de 29-jarige motorrijdster K. van den Oever doodgereden op de Kloosterweg in Noordgouwe. De rechtbank Zeeland-West-Brabant acht wettig en overtuigend bewezen dat de man zich schuldig heeft gemaakt aan doodslag en poging tot doodslag. In zijn nadeel weegt mee dat hij al drie keer eerder is veroordeeld tot langdurige rijontzeggingen wegens rijden onder invloed. Volgens de rechter heeft de verdachte door zijn handelen de nabestaanden van het slachtoffer groot en onherstelbaar leed toegebracht.

Op de avond en nacht voorafgaand aan het ongeval giet P. L. zich vol met drank, zo bleek op 15 december in de rechtszaal. Eerst werkt hij vijf biertjes weg in een kroeg in Zonnemaire. Daarna rijdt hij door naar een café in Zierikzee waar hij vier bier en zes Bacardi-cola achteroverslaat. Ondanks waarschuwingen om niet te gaan rijden, stapt hij in de bestelbus van zijn werkgever en rijdt weg. Rond half vier in de vroege ochtend gaat het mis.