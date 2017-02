Zestig keer te veel fijnstof in huis na het koken

Niet de snelweg, maar de keuken als grote producent van fijnstof. Het lijkt onwaarschijnlijk maar uit het onderzoek blijkt dat tijdens het bakken en braden grote hoeveelheden fijnstof de lucht in geslingerd worden en die blijven vaak nog uren in de keuken en of woonkamer hangen. Het aantal microgram fijnstof per kubieke meter loopt dan op tot 600 en daarmee ligt de waarde zestig keer hoger dan de wettelijk vastgestelde norm. Om tot bovenstaande conclusies te komen heeft TNO een onderzoek uitgevoerd waarbij respondenten een week lang een rugzak vol meetapparatuur meedroegen, zodat constant gemeten kon worden hoeveel fijnstof zich in de lucht bevond. Daaruit bleek dat proefpersonen ongeveer negentig procent van hun tijd binnen doorbrachten en tegelijkertijd daar ook negentig procent van de blootstelling aan fijnstof opliepen.

Andere samenstelling

Betekent dit automatisch dat koken even slecht is als naast een ronkende auto staan? Nee, zo simpel ligt het niet. Fijnstof is een verzamelnaam voor alle deeltjes die kleiner zijn dan 2,5 micrometer. In het geval van fijnstof uit motoren gaat het om fijne roetdeeltjes, terwijl de samenstelling tijdens het koken waarschijnlijk anders is.



Hoe schadelijk het inademen van de variant in de meeste keukens eigenlijk is, is nog niet duidelijk. Vervolgonderzoek moet aantonen hoe groot de impact op de gezondheid is. Op dit moment zijn er vooral studies gedaan die het effect van fijnstof in de buitenlucht aantonen.