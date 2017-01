Zeven jaar cel geëist om doodschudden baby Jimmy

De vier maanden oude baby overleed in de zomer van 2013, een week na het vermeende geweld door gastmoeder Cora O. Afgelopen najaar werd het onderzoek pas afgesloten. Drie deskundigen bogen zich over de zaak. Twee concluderen dat de baby overleed door het shaken baby syndroom (SBS), de derde biedt ruimte voor een andere doodsoorzaak.



Volgens de officier van justitie heeft Cora O. zich schuldig gemaakt aan doodslag. ,,De baby bleef huilen, ze kreeg hem niet stil en ergens moet het bij haar fout zijn gegaan. Ik kan geen andere conclusie trekken.'' Volgens de OvJ was Cora de enige die op dat moment in huis was. ,,Zij moet het hebben gedaan.'' De verdachte zelf hield tijdens de zitting haar onschuld vol.