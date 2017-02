Zieke Kaiser niet terug als burgemeester van Arnhem

Video Dj Sophie (18) nu al de Martin Garrix onder de meiden

18:52 Ze is pas 18 jaar, moet nog afstuderen aan de Internationale School in Eindhoven, maar staat in maart wel op het fameuze Ultra Music Festival in Miami. En in juli 2 dagen op Tomorrowland in België. Media, professionals en fans noemen haar nu al de vrouwelijke Martin Garrix.