Ziekenhuis stelt onderzoek in naar overlijden neefje Yolanthe

Wat zou er zijn gebeurd?

Rogier werd op maandag 3 november met hevige pijn aan de borst naar het Tergooiziekenhuis gebracht. Daar zou door een assistent-arts geconcludeerd zijn dat hij een klaplong had opgelopen. Zijn situatie verbeterde niet, waarop hij werd overgebracht naar een andere locatie van het ziekenhuis. Volgens Argos was daar geen longarts of andere specialist die een diagnose kon stellen.



Het neefje van Yolanthe werd overgebracht naar een verpleegafdeling. Nog geen 20 uur nadat hij zich in het ziekenhuis had gemeld, werd hij door een verpleegkundige dood aangetroffen in zijn bed. Na onderzoek aan het stoffelijk overschot van Rogier, bleek dat hij kampte met een ontstoken hartzakje. Volgens specialisten die Argos sprak, leidt dat zelden tot de dood.



Nabestaanden zouden maandenlang geen informatie hebben gekregen en er wordt daarom gesproken over een doofpotaffaire. De Inspectie voor de Gezondheidszorg wil dat de longarts in kwestie zich verantwoordt voor het Medisch Tuchtcollege en dat er maatregelen tegen het ziekenhuis worden genomen.