Ziekenhuispersoneel krijgt meer loon

Afkomst speelt geen rol bij toekomstbeeld jongeren

6:19 Hoger opgeleide jongeren in Nederland hebben dezelfde toekomstplannen, of ze nu van Nederlandse afkomst zijn of een migratieachtergrond hebben. Het opleidingsniveau van hun ouders is een veel belangrijkere factor voor hun toekomstbeeld dan afkomst, meldt de Volkskrant.