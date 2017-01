Ziekenhuizen Amsterdam hebben niet genoeg plek voor bevallingen

Hans van der Schoot, voorzitter van de raad van bestuur van het OLVG, zegt dat het 'probleem' is ontstaan na de sluiting van de afdeling verloskunde van het MC Slotervaart in 2015. Volgens hem was er geen adequaat plan hoe de sluiting moest worden opgevangen.



Suzanne de Reijke van Verloskundigen Amsterdam Zuid zegt een dergelijke krapte op de markt in twaalf jaar niet te hebben meegemaakt. Zelf lukt het haar meestal wel om, soms na een uur te hebben gebeld, ergens in de hoofdstad een plek te vinden, maar het kan ook gebeuren dat een zwangere vrouw moet uitwijken naar Zaandam of Amstelveen. ,,Als de nood aan de man is, bel ik het ziekenhuis: ik weet niet hoe je het doet, maar het kind komt, we zijn onderweg'', aldus De Reijke in Het Parool.