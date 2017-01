Ziekenhuizen vol door griepepidemie

Komende dagen veel sneeuw, regen en storm

12:21 Door sneeuw en wind is vanavond, in de nacht en morgen code geel van kracht. Vooral in het midden, oosten en waarschijnlijk het zuidoosten van het land kan het in de loop van de avond en de nacht enkele uren sneeuwen. Door het sneeuwdek dat ontstaat, bestaat er kans op gladheid. De flinke storm die op komst is, geldt voor de kustprovincies.