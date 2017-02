'Zogenaamde antiracisten vernachelen onze cultuur'

Al is het een kleine groep, dan nog kun je rekening met hen houden.

,,De aanval op Zwarte Piet past in een breder verhaal waarin we constant bezig zijn om onze cultuur en historie langs een politiek-correcte meetlat te leggen. Ik verzet mij tegen die aanval. Nu al zie je bijvoorbeeld hoe groot de invloed is van een veeleisende moslimminderheid, terwijl wij permanent aan onszelf twijfelen en behept zijn met een enorm schuldgevoel vanwege ons aandeel in de slavernij. Onze cultuur is aan het capituleren. Neem het verplicht halal eten op scholen: een minderheid legt de wil op aan de meerderheid. Dat is islamisering."



Wat staat er volgens u op het spel?

,,Onze beschaving. Het overleven van Europa, van het Avondland.''



Wat zou daarvoor dan in de plaats komen?

,,Een geïslamiseerd Europa. Als je kijkt naar de geschiedenis van de islam, dan is het altijd zo gegaan. Het christendom was dominant in Noord-Afrika en het Midden-Oosten. Die gebieden zijn veroverd en geïslamiseerd, met alle gevolgen van dien. De christelijke beschavingen aldaar gingen ten onder. Er wordt ook nooit verteld dat veel Europeanen slaven werden van moslims.''



De eventuele islamisering van Europa kun je ook als een natuurlijk historisch proces beschouwen.

,,Maar alles wat we hebben opgebouwd, houdt dan op te bestaan. Het dierbaarste wat we hebben: onze beschaving, de erfenis van Rome, Athene en Jeruzalem.''



Zijn de aanstaande verkiezingen een scharnierpunt?

,,Ja, vroeger moest je zeuren om het in de verkiezingsdebatten te hebben over thema's als immigratie en identiteit. Het moest over economie of onderwijs gaan. Nu komen redacties er zelf mee. Niet gek ook. Ik hoor mensen zeggen: mijn kinderen moeten goed Engels leren, want we moeten misschien wel emigreren. Dat accepteren we inmiddels al, die gedachte.''



Is die angst aangewakkerd door de vluchtingenstroom?

,,Dat weet ik niet. Mensen worden wel steeds vaker met de problemen van de multikul geconfronteerd. Ik woon in een deel van de hoofdstad, vlakbij een wijk met tussen officieren van justitie en bekende Nederlanders, daar worden jongetjes nu ook van hun fiets getrokken als ze naar hun kakkineuze voetbalvereniging gaan. Dat was een paar jaar geleden niet zo. Die mensen dachten lang met hun bakfiets om de moslimwijken heen te kunnen fietsen.''



Uw schrille toon schrikt uw tegenstanders af.

,,Ja, ze worden heel agressief van ons geluid. Dat is moeilijk psychologisch te duiden. Net als hun reactie op Trump, dat is fascinerend. De NPO heeft 24 uur per dag het schuim op de mond. Hoe dat komt? De linkse elite dacht dat zo vanuit de sixties naar een wereld van genderneutrale toiletten te marcheren. Maar dat pakte anders uit en nu kampen ze met cognitieve dissonantie. Ze weten dat we gelijk hebben, maar durven het niet toe te geven. Hun politiek-correcte mening is een soort valuta. Je kunt in die kringen niet zeggen dat de PVV best goed is, want dan lig je eruit. Het is een tribaal iets. Terwijl, als die elites slim waren geweest, hadden ze ons de hand gereikt.''