Zomerweek voor de boeg: woensdag 27 graden

Afgelopen donderdag waren we er al heel dicht bij: 11 mei werd het 24,5 graden in Gilze-Rijen. Zelfs op 31 maart was het al krap aan, met 24,3 graden in Arcen (Limburg). ,,Maar boven de 25 graden zijn we nog niet geweest", weet weerman Marco Verhoef. ,,Landelijk gezien, we kijken dan dus naar De Bilt, was de vroegste zomerse dag op 14 april. Dat was in 2007. Maar zo’n zomerse dag kun je ook pas veel later halen. In 1906 moest men wachten tot 18 juli!"



Vandaag schijnt op veel plaatsen ook vast de zon. In de loop van de middag komt er vanuit het westen meer bewolking opzetten, maar het blijft droog. De temperatuur schommelt tussen de 18 en 21 graden. Vanavond en vannacht kan er in het uiterste noorden van het land wat lichte regen vallen. ,,Elders blijft het droog”, aldus Michiel Severin van weerbureau Weerplaza.



Dat zet de rest van de week door. Ook morgen zijn er zonnige perioden en wolkenvelden. ,,Het kwik stijgt in de middag naar 22 tot 24 graden. In Limburg kan het 25 graden worden”, voorspelt Severin.