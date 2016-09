Zomerweer houdt voorlopig aan

Morgen wordt het geen 25 graden, maar is het wel zomers. ,,Want bij weinig wind, schijnt de zon volop", laat Verhoef weten.



Zaterdag en na het weekend wordt het 's middags 24 tot 28 graden. Alleen zondag is het minder fraai. ,,Een storing trekt die dag met wolken en een paar buien van west naar oost over het land. Een verregende dag wordt het zeker niet: lang niet overal valt een bui en de storing passeert al in de ochtend." Met 19 tot 23 graden is het wel de minst warme dag van de komende dagen.



Muur

Het vrij zonnige zomerweer wordt veroorzaakt door een hogedrukgebied boven Centraal-Europa. Dat is verbonden met het Azoren-hogedrukgebied en vormt daardoor een soort van muur boven het zuidwesten en westen van Europa. ,,Lagedrukgebieden met de bijbehorende gebieden met bewolking en regen krijgen nauwelijks de kans om Europa binnen te trekken. De meeste regengebieden bewegen de komende dagen via Ierland en Schotland naar Noorwegen", verklaart Verhoef.



Hoe lang de hoge luchtdruk tegenwicht kan bieden aan de herfstdepressies is nog onzeker. ,,Richting de start van de herfst, op 22 september, geven de meeste weermodellen aan dat de luchtdruk boven Europa gaat dalen en wolken, wind en regen zich zullen uitbreiden over een deel van de Europese landen. Tot en met volgende week donderdag is de kans daarop echter nog klein en kunnen we genieten van vaak zonnig zomerweer."