Zonnebril uit de kast: het terrasweer krijgt morgen een dikke voldoende!

Wie van de terrassen houdt moet vandaag of morgen zijn of haar kans grijpen, want daarna is het even afgelopen. Vrijdag, zaterdag en zondag wordt er af en toe regen verwacht. ,,Het fraaie, zonnige weer is dan weer even verdwenen. Het is een opleving van twee dagen", vertelt Michiel Severin van Weerplaza.



Dat we in februari 15 graden of meer halen komt gemiddeld zo'n één keer in de vier jaar voor. ,,Echt uniek is het dus niet, maar de laatste keer was wel 10 jaar geleden. We hebben er dus even op moeten wachten", vertelt Michiel. Het weer valt vooral op omdat het in contrast staat met de sneeuw die we afgelopen weekend hadden in Nederland.