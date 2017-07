Zonnebrillen trend van deze zomer

Volledig scherm Zonnebril van dior © rv Trend: Doe eens gek en kies voor een zonnebril waar een kleurmotief in het glas is verwerkt. Of een futuristisch model waarbij de glazen boven de neusbrug lijken door te lopen, als een space-of wielrennersbril.

Mannen letten bij de keuze voor een zonnebril vooral op de functionaliteit, de bril moet in ieder geval goed zitten. Belangrijk zijn de drukpunten van de bril op de neusbrug; als je voorover buigt mag de bril niet naar voren schuiven.

Tip 1: Tijdens activiteiten op het water is het handig om een bril met gepolariseerde glazen te dragen. De speciale folie vermindert de schittering die wordt veroorzaakt door weerkaatsende zonnestralen. Ook bij autorijden kun je daar last van hebben. Speciaal daarvoor zijn zogenaamde drivers-glazen.

Tip 2: De frisse, sportieve look staat de meeste mannen goed. Je kunt kiezen voor een klassieke kleur als zwart of donkerbruin, maar een licht plexi-montuur is ook geen verkeerde aankoop deze zomer.

Tip 3: Wat elke man geweldig staat - en vorig jaar al een grote hit was - is de pilotenbril. Zet hem gewoon weer op, met spiegelglas en al. Probeer er een met dubbele neusbrug en je bent hipper dan hip.

Volledig scherm Gepolariseerd en spiegelend. © rv

Vrouwen gaan vooral voor véél zonnebrillen. Een nieuw model, nóg een kleurtje, lekker over-sized: de look is belangrijker dan de functionaliteit. Niks mis mee. Tip: zet de bril op en maak een selfie, zodat je ziet of hij je echt goed staat.

Tip 1: Leuk om te dragen op het strand én in de stad: de oversized look. Het mooiste is een model in een lichte kleur, dat zorgt ervoor dat de bril niet te aanwezig is, want zo’n groot montuur staat niet iedereen. Ideaal als je je dag niet hebt: je kunt je er lekker achter verschuilen en weet zeker dat je er toch goed uitziet.

Tip 2: De vlinderbril is weer helemaal trendy. Lekker kittig en kan bij alle gelegenheden worden gedragen. Ook heel hip en overal te dragen is de tegenhanger: ronde glazen voor een wat zachtere, toegankelijke look.