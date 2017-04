Zonnige zondag voor de deur met stevige wind

De zon schijnt vandaag volop en het blijft overal droog. De temperatuur loopt op naar zo’n 16 graden op de Wadden tot 19 of 20 graden in het zuiden van het land. ,,In de loop van de middag komt er vanuit het zuidwesten wel meer hoge bewolking opzetten maar het is heerlijk weer om er op uit te trekken.”



Mensen die de fiets pakken moeten wel rekening houden met een stevige tegenwind als ze in oostelijke richting fietsen. ,,De wind en de zon zijn natuurlijk prima weersomstandigheden voor de watersporter. Toch moet er wel rekening gehouden worden dat het op het water nog koud is”, waarschuwt Klaassen. ,,De wind waait over een wateroppervlak dat nog amper 10 graden is. Onbeschermd in het water is dus nog zeer onverstandig. Ga je windsurfen of met de kite aan de slag, dan is een goed pak een must. Je kan snel onderkoeld raken als je zonder pak in het water valt.”



Voorlopig kunnen we slechts één dag genieten van mooi weer. Hoewel er voor de komende week nog een hoop onzekerheid is in de weersverwachting zit, is het algemene beeld wel duidelijk. Morgen overheerst bewolking en is er, net als de dagen erna, kans op regen of buien. De maxima liggen ’s middags ook weer wat lager, zo rond 14 graden.