Zorg faalde bij hulp moordenaar Els Borst

Hulpverleners betrokken bij de zorg van Bart van U. - de moordenaar van Els Borst - zijn in gebreke gebleven doordat ze geen informatie met elkaar uitwisselden. Daardoor viel niet in te schatten hoe ernstig zijn situatie was. Dat staat in een vandaag verschenen rapport van de Inspectie van de Gezondheidszorg (IGZ).

Hoewel de hulpverleners zich aan de normen en wet- en regelgeving hielden, zette niemand dat stapje extra om een compleet beeld te krijgen.

Van U. is wat in de hulpverlening een 'zorgmijder' wordt genoemd: iemand die weigert mee te werken aan zijn behandeling. Juist dan hebben zorgverleners de taak om een volledig beeld te krijgen, meldt de IGZ. ,,Dat is bij de heer Van U. te weinig gebeurd.''

Quote Ze hadden weinig oog voor het verloop van zijn psychische problemen en benutten onvoldoende de informatie van de familie IGZ De vele zorgverleners die betrokken waren bij Van U. zagen slechts een deel van zijn ziektebeeld. ,,Zij zagen als het ware een foto, een momentopname, en niet het complete beeld, de film. Ze hadden weinig oog voor het verloop van zijn psychische problemen en benutten onvoldoende de informatie van de familie.'' Hierdoor hadden de betrokken zorgverleners geen compleet beeld van de psychische toestand. Ook had de overdracht tussen de zorgaanbieders volgens de IGZ beter gekund en soms ook gemoeten.

Rapport

Over de zaak is al eerder een rapport verschenen. Zo kwam Van U. pas na het doden van zijn zus via een DNA-match in beeld als verdachte in de zaak Els Borst. Bij een eerdere veroordeling - voor verboden wapenbezit - was ten onrechte geen DNA afgenomen bij de man. Justitie en het kabinet boden excuus aan voor deze misser.

Naar aanleiding van deze rapportage, besloot de IGZ de zorgverlening rondom Van U. tussen eind 2011 en begin 2015 onder de loep te nemen.

Van U. doodde in 2014 politica Els Borst en een jaar later zijn zus Loïs. Hij heeft een lange geschiedenis met psychische problemen. Van U. heeft onlangs 8 jaar cel en tbs met dwangverpleging tegen zich horen eisen. Daarnaast is er 6 maanden cel tegen hem geëist vanwege wapenbezit. Justitie vindt doodslag op beide vrouwen bewezen.

Strafeis