'Zorg via internet komt slecht van de grond'

Bij online zorg, zogeheten eHealth, valt te denken aan hartpatiënten die simpel digitaal hun dossier inzien, artsen die de gezondheid van mensen op afstand in de gaten houden of zieken die per video contact opnemen met de zorgverlener voor advies of een afspraak.



In de praktijk stuiten burgers en zorgverleners echter op grote obstakels, waardoor de populariteit van deze zorgvorm achterblijft: gegevens tussen zorgverleners zijn onderling nauwelijks uitwisselbaar, patiënten kunnen niet bij hun eigen dossier en apps kunnen niet communiceren met de bestaande zorgcomputers.



Volgens Pauline Meurs, voorzitter van de RVS, moet de overheid een elektronische 'snelweg' regelen waarop zorggegevens makkelijk kunnen worden gedeeld. Ook is het belangrijk dat patiënten worden 'verleid' om online zorgtoepassingen te gebruiken. ,,Dan ervaren zij vaak de voordelen van het gemak en de tijdwinst."



Weinig animo

Uit het laatste grote eHealth-onderzoek blijkt inderdaad dat de animo voor internettoepassingen om bijvoorbeeld een herhaalrecept aan te vragen of een afspraak te maken de afgelopen jaren nauwelijks is gestegen. Terwijl we wél veel meer gebruik maken van apps op de telefoon die de gezondheid meten.



Tegelijkertijd bewaart een derde van de mensen hun zorggegevens gewoon nog in een oude doos en bijna tweederde houdt ze überhaupt niet bij. Ook de elektronische informatie-uitwisseling tussen specialisten en andere zorgverleners (huisarts, apotheek, verpleeghuis) stagneert.