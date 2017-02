Zorgen om toename aantal kinderen in daklozenopvang

Kwetsbare jongeren

Volgens Matthijsse hebben gemeenten te weinig oog voor kinderen in de daklozenopvang. ,,Vaak is het simpelweg: het aantal kinderen waar het om gaat is te klein om er speciaal actie op te ondernemen. Wij vinden dat eeuwig zonde. Het zijn al zulke ongelooflijke kwetsbare jongeren die met een beetje pech later ook nog eens in de jeugdpsychiatrie belanden, of in de criminaliteit. Als je hen nu omarmt en helpt, kan veel ellende misschien voorkomen worden.''



De vijftienjarige Fahima die nu in de jongerenraad van de stichting Kinderpostzegels zit, heeft in 2011 zelf met haar moeder, oudere zus en jongere broer zo'n anderhalf jaar in een opvangcentrum gezeten; een speciaal huis voor vrouwen. Waarom ze daar terecht kwam, vertelt ze liever niet ('dat vind ik privé') maar wel dat ze aan den lijve heeft ondervonden dat kinderen er in de opvang 'een beetje bijhangen'. ,,Er is in die tijd nooit aan mij gevraagd hoe ik op alles terugkeek, wat ik doormaakte, wat ik nodig had. En dat terwijl het zo'n heftige tijd was. Ik moest opeens van school, ergens anders wonen, miste mijn vriendinnen van de ene op de andere dag.'' Fahima is dinsdag ook bij het aanbieden van de petitie. ,,Ik hoop dat er voor kinderen die daar noodgedwongen in de toekomst terechtkomen echt wat verandert.''