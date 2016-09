'Zorgkosten voor chronisch zieken verdubbeld'

De kosten van medische zorg en medicijnen zijn de afgelopen jaren hoger geworden, terwijl de financiële tegemoetkomingen vanuit de gemeenten grotendeels zijn wegbezuinigd.



Zo was een echtpaar met een modaal inkomen waarvan een partner chronisch ziek is in 2011 nog 3000 euro kwijt aan zorgkosten. Vijf jaar later is dit opgelopen tot 7000 euro, aldus Ieder(in) vandaag.



Illya Soffer, directeur van Ieder(in), noemt de kostentoename volstrekt onacceptabel. ,,Het is hoognodig dat er een maximum komt voor wat mensen in totaal aan zorg moeten betalen." Volgens Soffer kunnen gemeenten veel doen om de zorgkosten voor deze groep omlaag te brengen, zoals het verlagen van de eigen bijdrage voor bijvoorbeeld woningaanpassingen en huishoudelijke hulp. ,,Gemeenten hebben hiervoor allerlei instrumenten, maar er zijn maar weinig gemeenten die daar gebruik van maken", aldus Soffer.