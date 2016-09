Zuid-Afrika schiet nijlpaarden en buffels dood wegens droogte

In het Kruger National Park in Zuid-Afrika leven respectievelijk 7.500 nijlpaarden en 47.000 buffels. Woordvoerder Ike Phaahla vertelt dat de wilde beesten te veel gewassen eten en dat het afmaken ervoor zorgt dat er minder dieren zullen overlijden dan door de verwachte droogte. Het vlees zal worden verdeeld onder de arme gemeenschappen van de bevolking.



Droogte

De droogte in Zuid-Afrika is de ergste sinds 35 jaar. In 1990 heeft een extreem droge periode ervoor gezorgd dat de populatie van buffalo's in het park halveerde naar 14.000. Sindsdien is de populatie flink gegroeid.