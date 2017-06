Zwaar onweer op komst

Kregen we afgelopen week al een flinke storm te verduren, ook komende avond, nacht en morgenochtend moeten we ons schrap zetten. ,,Het slechte weer ontstaat doordat warme en vochtige lucht vannacht verdreven wordt door koelere lucht. De warmte bereikt vanmiddag ons land'', verklaart Severin.



Zodra de zon doorbreekt voelt het enigszins klam aan ondanks dat de temperatuur niet bijzonder hoog is. Het wordt 20 graden in het noorden en 25 in het zuidoosten. Later vanavond ontstaan langs de westkust de eerste buien.