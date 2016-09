Zwangere vrouw mag vanaf 1 april zelf kiezen voor NIPT-test

Vooralsnog kunnen deze vrouwen alleen voor de NIPT kiezen als sprake is van een verhoogde kans die blijkt uit de gebruikelijke combinatietest. Die laatste test kost een zwangere nu 162 euro.



De NIPT-test, waarmee onder meer het Down-syndroom kan worden vastgesteld, komt alleen standaard beschikbaar in de acht universitair medische centra (UMC's) die ons land telt.



Minister Schippers benadrukt dat deelname een individuele keuze blijft van de zwangere vrouw. ,,De NIPT is geen routinetest. De keuze om te screenen is een persoonlijke afweging."



In 2017 wordt de NIPT gedeeltelijk vergoed via een subsidiepot, waarin in totaal 26 miljoen euro zit. De test kost 460 euro per keer; daaraan betaalt de overheid dus 285 euro mee en de zwangere vrouw 175 euro.