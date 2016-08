Zware buien verwacht met hagel en windstoten

Het KNMI raadt iedereen daarom aan de weerberichten en waarschuwingen goed in de gaten te houden. Verkeer en buitenactiviteiten kunnen volgens het weerinstituut hinder ondervinden.



Rond half 11 vanochtend ontstonden volgens Weerplaza de eerste onweersbuien bij Parijs. Vanmiddag trekken de buien noordwaarts waardoor Weerplaza verwacht dat in de late middag of vroege avond de eerste buien Zuid-Nederland bereiken. De buien kunnen zwaar uitpakken. Hierbij zijn hagelstenen van enkele centimeters, zware windstoten en veel neerslag in korte tijd mogelijk. Vanuit het zuiden trekken de buien gestaag naar het noorden en noordoosten. In de loop van de nacht verdwijnt het onweer.



Nog voor het middaguur is op het officiële weerstation Arcen in Limburg de lokale hittegolf van augustus een feit geworden, aldus MeteoGroup. ,,Daarnet was het er minstens 25,0 graden, de vijfde zomerse dag op rij die nodig was om aan de definitie van een hittegolf te voldoen.'



Hitteplan

Morgen wordt het overigens in het noorden van het land met een maximumtemperatuur van 24 graden koeler dan de afgelopen dagen. in het zuiden blijft het wel tropisch warm. In het westen is bewolking en in het oosten schijnt de zon, maar later op de dag trekken de wolken oostwaarts.



Code geel blijft voor heel Nederland van kracht vanwege de dagenlange aaneengesloten warme periode. Het Nationaal Hitteplan van het RIVM blijft ook actief.