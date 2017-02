Zware windstoten zorgen donderdag voor overlast

Het wordt morgen al wat onrustig en het kan soms flink waaien, maar donderdagmiddag en donderdagavond moeten we echt oppassen. ,,Stormlaag Doris passeert de Wadden. Dat betekent voor het noordelijk kustgebied dat er een vrij grote kans is op stormkracht 9. Misschien moeten we wel stilletjes gaan denken aan een kortstondig zware storm, kracht 10” zegt weerman Marco Verhoef van Weerplaza, die zelfs durft te spreken van verraderlijke windstoten tussen de 90 en 130 kilometer per uur.



De storm bouwt in de middag op en verlaat in de avond ons land weer. ,,Het zal niet in het hele land tot een storm komen”, aldus Verhoef. ,,Zoals meestal in situaties met veel wind, waait het langs de kust het hardst. Ditmaal krijgt het noordelijk kustgebied dus de meeste wind.”



Van storm valt vrijdag niets meer te merken. Dan komt af en toe de zon tevoorschijn. Daarbij vallen er nog wel enkele buien. Het is minder zacht en een vlok natte sneeuw is bij een bui niet uitgesloten.