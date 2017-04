Zwemseizoen moet nog beginnen maar eerste blauwalg al gesignaleerd

De Unie van Waterschappen waarschuwt dat zwemwater in een warme periode snel kan veranderen. De kans op bijvoorbeeld blauwalg of botulisme neemt toe en dat kan gezondheidsklachten opleveren voor zwemmers, maar ook honden. Het kan leiden tot irritatie aan de ogen of de huid. Het inslikken van blauwalg kan leiden tot hoofdpijn, overgeven en diarree.

Waterschappen en Rijkswaterstaat onderzoeken de waterkwaliteit van alle zwemwaterlocaties. Samen met de omgevingsdiensten bepalen de provincies of een zwemplek veilig is.

Zwemwater-app

Via de Zwemwater-app kunnen waterliefhebbers erachter komen of er een positief of negatief zwemadvies is bij elke officële zwemlocatie. Dat zijn er maar liefst 800. Naast het zwemadvies kun je op de app ook terugvinden hoeveel parkeerplekken er zijn en of je er ook een ijsje kunt halen.