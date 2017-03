Zwervers zorgen voor meer overlast

De politie kreeg vorig jaar 14.212 overlastmeldingen over zwervers, dat is een kwart meer dan in 2015 (toen nog 11.518). Dat blijkt uit cijfers die LocalFocus heeft opgevraagd bij de politie. Drie jaar geleden, in 2013, waren er nog 10.712 meldingen.



Vooral in de grote steden loopt de ergernis op. In Amsterdam verdubbelde het aantal meldingen in een jaar tijd van 207 naar 421. Utrecht spant de kroon: daar steeg het aantal meldingen met 60 procent, van 641 tot 1.026.



Lees door onder de kaart.