13-jarige verbreekt wereldrecord 'rond je eigen hoofd lopen'

Hondje onder het mes omdat baasjes zijn oren haatten

18 februari Een Russisch echtpaar heeft hun jonge hondje plastische chirurgie laten ondergaan om de Jack Russell meer te laten lijken op Milo: het schattige viervoetertje van Hollywoodster Jim Carrey in zijn film The Mask. Het stel vond een dierenarts bereid de staande oortjes via een operatie voortaan te laten hangen. Dierenliefhebbers zijn woest, maar de baasjes staan volledig achter hun besluit. ,,We willen dat ons hondje shows gaat winnen. Dat lukt nooit als hij zijn oude oortjes nog had gehad.''