50 paaldanseressen op uitvaart Taiwanese bestuurder

Piemelpraat: vrouwen reageren op 'kutste campagne van 2016'

16:46 Kent u het filmpje van Lactacyd, waarin vier mannen hun mening geven over de ideale vagina? Grote kans van niet, want na de nodige kritiek werd de video pijlsnel weer offline gehaald. Inmiddels is er PiemelPraat, waarin vier meiden ongegeneerd over het mannelijk geslachtsdeel praten. ,, Als reactie op de kutste campagne van 2016.’’