Aandoenlijk robotje Kuri moet Amerikaanse markt veroveren

VideoMaak kennis met Kuri, een aandoenlijk ogend robotje dat eind 2017 de Amerikaanse markt moet gaan veroveren. Het bedrijf Mayfield Robotics heeft vandaag een belangrijke stap gezet in het integreren van robots in ons dagelijks leven met de introductie van de robot.

Kuri is te bewonderen op CES, de internationale technologiebeurs die van 5 tot 8 januari plaatsvindt in Las Vegas. Kijkend naar filmpjes waarin te zien is wat Kuri kan - en wat hij vooral niet doet, zoals de wereld vernietigen - kunnen velen niet anders dan op slag verliefd worden. Kuri weegt ruim 6 kilo en kost in de voorverkoop 700 dollar. Eind 2017 is het robotje beschikbaar.

Persoonlijkheid

Kuri is een halve meter hoog heeft wifi, Bluetooth, een camera en wieltjes zodat hij zich voort kan bewegen. Het intelligente systeem maakt dat hij de plattegrond van een huis onthoudt en soepel om objecten heen beweegt. Maar bovenal heeft Kuri een persoonlijkheid. Hij praat niet, maar communiceert door verschillende soorten bliepjes voor ‘ja’, ‘nee’ en ‘hallo’.

Daarmee onderscheidt de nieuwe robot zich volgens directeur Mike Beebe van het bedrijf meteen van andere huisrobots die al in omloop zijn. ,,Kuri bevindt zich in het midden van gebruiksgemak en entertainment", laat hij aan de website VentureBeat weten. De robot kan namelijk behalve spelen met kinderen ook muziek afspelen, de lichten aan of uit doen en vragen beantwoorden zoals hoe het weer buiten is.

Quote Kuri bevindt zich in het midden van gebruiksgemak en entertainment Mike Beebe, bedenker Kuri Door zijn ingebouwde camera kan hij altijd een oogje in het zeil houden. In een instructievideo is te zien dat Kuri weet waar de woonkamer is, vervolgens na een commando via een app naar de bank in de kamer gaat en een foto maakt van het meubelstuk. De huiseigenaar die niet thuis is, ziet vervolgens zijn hond op de bank liggen en kan hem via de robot vermanend toespreken.

Robotdeskundige Randall van Poelvoorde is op het eerste gezicht ook gecharmeerd van de koddige kleine robot. ,,Maar laat je niet door dit sterke staaltje marketing inpakken hoor'', lacht hij. ,,Want ik ben nog geen robot tegengekomen die alles kan wat er wordt voorgespiegeld in reclames.''