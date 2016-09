Aangereden terriër overleeft rit onder motorkap van auto

Volgens de Duitse krant Bild is het een godswonder dat de terriër het ongeluk overleefde. Vele uren voor de aanrijding werd de hond door zijn baasje uitgelaten in een bos. Terwijl het dier aan het rennen was werd het door een wesp gestoken, waarna hij het kermend van de pijn op een lopen zette. De terriër begon door het gebied te zwerven en was voor zijn radeloze baasje onvindbaar. Halverwege de avond liep het dier de snelweg op waar het werd aangereden.



Toen de automobilist het dier later onder de motorkap aantrof, was de terriër zwaargewond. De man belde de politie die de hond vervolgens naar een dierenarts bracht. Via de identificatiechip in de nek van de viervoeter werd de eigenaar achterhaald. Na een spoedoperatie maakt de hond het inmiddels weer goed. De Jack Russel mag thuis verder herstellen en de chauffeur die na de klap doorreed wordt naar verluidt niet vervolgd, omdat de hond zo maar de weg opliep.