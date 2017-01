Aanslag Istanbul: 39 doden en dader voortvluchtig

In het gebied rond de club is het volgens verschillende media druk met gepantserde politiewagens en ambulances. De nachtclub ligt in de wijk Ortakoy.



Istanbul is de grootste stad van Turkije. Er wonen 14 miljoen mensen. In Istanbul en in de hoofdstad Ankara werden in 2016 verschillende aanslagen gepleegd door Islamitische Staat (IS) en Koerdische rebellen. Daarbij kwamen meer dan 180 mensen om het leven.



De aanslag komt op een moment dat Turkije net bovenop de mislukte coup van afgelopen juli probeert te komen. De laatste maanden is er een serie van dodelijke bomaanslagen geweest in onder meer Ankara. Wie er achter de aanslagen zit, is niet altijd duidelijk. IS en Koerdische militanten worden aangewezen als daders.